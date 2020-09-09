Иран – один из приоритетов внешней политики Казахстана: посол
Иран является одним из приоритетов Казахстана во внешней политике, Иран для нас дружественная страна, и у нас хорошие отношения друг с другом, сказал посол Казахстана в Тегеране Асхат Оразбай на пресс-конференции в посольстве Казахстана в среду утром в ответ на вопрос корреспондента ИРНА об отношениях между Тегераном и Нурсултаном, передает Trend.
«У нас была разумная и дружественная политика по отношению к Ирану. Среди этих отношений была наша попытка решить ядерную проблему, в ходе которой было проведено несколько встреч, на которых было объявлено, что мы окажем необходимую помощь для достижения решения и дружественного соглашения», - сказал он.
Лента новостей
Мнения, которые озвучил Президент Ильхам Алиев, принимая посла Ирана — призыв ко всему миру - депутат
Международный морской порт Туркменбаши объявляет тендер на реконструкцию морских нефтеналивных пирсов
Министерство строительства Туркменистана объявляет тендер на строительство контрольно-пропускных пунктов
Узбекнефтегаз: Для ведения точных данных добычи природного газа цифровизируется месторождение «Кулбешкак»
Отец погибшего азербайджанского военнослужащего: Хотя утрата сына тяжела, быть отцом шехида - гордость!
Госслужбе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу выделены 3,866 миллиона манатов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на автодороге Мардакян-Загульба (ФОТО)
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе учебный процесс в дошкольных учреждениях начнется с 1 октября
В Милли Меджлисе пройдут слушания по исполнению требований закона "Об ограничении использования табачной продукции"