Сотрудничество Ирана и Азербайджана в различных сферах может достичь высокого уровня

БАКУ / Trend/ - В последние годы в отношениях между Азербайджаном и Ираном в различных сферах наблюдается взаимопонимание.

Об этом в четверг сказал Trend иранский политолог Таваккюль Лотфи.

По его словам, в последние годы азербайджано-иранские отношения развиваются нарастающими темпами, так как у стран глубокие исторические, культурные, географические, экономические и другие общие корни. Поэтому можно надеяться, что связи, существующие между двумя странами, будут развиваться и дальше:

"После того, как США ввели санкции против Ирана, экономическая политика нашей страны направлена на сотрудничество с соседними странами. И приоритетом внешней политики Ирана стало укрепление отношений с государствами, готовыми дружить с Ираном".

Лотфи отметил, что по мере развития двусторонних отношений сотрудничество Ирана и Азербайджана в военной сфере и сфере безопасности может достичь высокого уровня: "Иран продолжает поддерживать справедливую позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Вместе с тем необходимо придавать значение сотрудничеству Азербайджана, Турции и Ирана в различных сферах и дальнейшему расширению связей в трехстороннем формате сотрудничества".

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)