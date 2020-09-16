ООН высоко оценил усилия Ирана в борьбе с преступностью

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали высоко оценила эффективные действия Ирана борьбе с наркотиками и преступностью, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Она на встрече с замминистром МИД Ирана по правовым и международным вопросам Мохсеном Бахарвандом в Вене заявил о готовности ООН к совместной борьбе с наркотиками и торговлей людьми, отметив, что Иран считается важной страной для Управления ООН по наркотикам и преступности.

Вали назвала восхитительным объем изъятых Ираном наркотиков, добавив, что реституция собственности, вызванная коррупцией, является важным вопросом для Управления по борьбе с наркотиками и преступностью.

Иранский чиновник на этой встрече указал на человеческий и материальный ущерб Ирана на пути борьбы с наркотиками, призвав международное сообщество и Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью к укреплению возможностей и финансовых ресурсов таких стран, как Иран.

Говоря о торговле людьми, он также заявил о трёхстороннем сотрудничестве Иране, Афганистана и Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в этом отношении.