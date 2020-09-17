Замглавы МИД Китая призвал к расширению сотрудничества с Ираном

Заместитель министра иностранных дел КНР Дэн Ли (Deng Li) сказал, что его страна хочет работать с Ираном для реализации совместного понимания лидеров двух стран и увеличения обменов и координации, чтобы способствовать стабильному развитию сотрудничества между двумя странами в различных измерениях, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Взаимная поддержка двух стран на международной арене является признаком дружественных отношений между Ираном и Китаем», - сказал Дэн Ли во время встречи с послом Ирана в Китае Мохаммадом Кешаварзаде в среду вечером.

Посол Ирана в Китае также поблагодарил Китай за поддержку Ирана в борьбе с коронавирусом и высоко оценил поддержку Китая на международной арене.