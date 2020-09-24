Иран призвал международное сообщество предотвратить продолжение нападений на Йемен
Старший помощник главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Али-Асгар Хаджи встретился с представителем Швеции по Йемену, передает Trend со ссылкой на İRNA.
Стороны рассмотрели последние события в Йемене и сложную ситуацию, вызванную вспышкой коронавирусa, способы решения существующих проблем и возможные варианты доставки продовольствия и медицинской помощи йеменскому народу.
Стороны также подчеркнули необходимость найти политическое решение для прекращения войны в Йемене посредством переговоров.
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