Иран призвал международное сообщество предотвратить продолжение нападений на Йемен

Старший помощник главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Али-Асгар Хаджи встретился с представителем Швеции по Йемену, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Стороны рассмотрели последние события в Йемене и сложную ситуацию, вызванную вспышкой коронавирусa, способы решения существующих проблем и возможные варианты доставки продовольствия и медицинской помощи йеменскому народу.

Стороны также подчеркнули необходимость найти политическое решение для прекращения войны в Йемене посредством переговоров.