В Иране оценили предложение Путина о "зеленых коридорах"

Предложение президента РФ Владимира Путина о "зеленых коридорах" для торговли без санкций поможет избавиться от торговых войн, Тегеран приветствует его. Как передает Trend, об этом заявил в интервью Прайм глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Путин, выступая во вторник на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуально.

"Мы считаем, что предложение о "зеленых коридорах" в нынешних условиях очень важно, потому что ситуация в мире сейчас опасная и очень сложная: небольшой вирус смог поставить на колени все мировые державы, и если государства не будут сотрудничать, то не смогут успешно выйти из этой беды", — заявил Зариф.

"Поэтому в таких условиях предложение Путина о "зеленых коридорах" очень хорошее и по сути равнозначно избавлению от торговых войн, и даже от войн, связанных с лекарствами и продовольствием, в условиях, когда коронавирус является серьезной угрозой миру", — подчеркнул министр.