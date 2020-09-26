В Иране прокомментировали заявления ЕС по правам человека

Отвечая на заявления Европейского Союза в Совете по правам человека, официальный представитель МИД Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика Иран считает неприемлемыми действия Европейского Союза по представлению совместного заявления в Совете по правам человека, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Саид Хатибзаде счел это заявление бесполезным и не заслуживающим доверия с избирательным и необоснованным подходом и оценил его как фундаментальное противоречие с подходом, продвигающим права человека.

Представитель Министерства иностранных дел назвал недопустимыми любые злоупотребления механизмами защиты прав человека и вмешательство во внутренние дела страны. «Это не новое событие, когда некоторые европейские страны безразличны и молчат перед лицом самых серьезных нарушений прав человека как самих себя, так и своих союзников», - отметил он.

«Подавление протестов, убийство чернокожих, резня меньшинств, особенно мусульман, преследование заключенных и репрессии в отношении мигрантов в границах ЕС считаются правоохранительными, но в то же время уголовным правосудием в других странах они называют это нарушением прав человека», - сказал он.

По его словам, «этот двойной стандарт демонстрирует нечестность этих стран в поддержке прав человека и политическое использование этой концепции».