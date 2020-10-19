МИД Ирана: Развитый и независимый Афганистан приносит выгоду всем

Иран может оказать помощь в межафганских переговорах, результат которых приведет к успеху и достоинства народа и правительства Афганистана. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в понедельник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Исламская Республика Иран считает, что развитый, стабильный и независимый Афганистан приносит выгоду всем", отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ИРИ.

Кроме того, по его словам, сегодня украинская делегация прибыла в Тегеран, чтобы продолжать второй раунд переговоров с Ираном по самолету МАУ.

8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. 11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель.