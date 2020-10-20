США расширили черный список по Ирану

Соединенные Штаты включили в черный список по Ирану двух граждан КНР, одного жителя Австралии, а также шесть китайских и одну австралийскую организацию. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении американского министерства финансов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рестрикции против китайских граждан и организаций были введены за оказание поддержки иранской транспортной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines), которая якобы помогает ВС Ирана.

Как пояснил Минфин, житель Австралии Ахмед Лукман Талиб и принадлежащая ему компания были включены в черный список вместе с остальными за оказание финансовой и материальной поддержки терроризму. По версии Вашингтона, Иран является страной - спонсором терроризма. Так, Талиб, по мнению американских властей, помогал террористической группировке "Аль-Каида". Он занимался торговлей драгоценными камнями, а полученные деньги направлял террористам.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.