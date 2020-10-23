Зариф: нежелание продлить СНВ-3 с РФ говорит о том, что США не хотят стабильности в мире

Нежелание США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) говорит о том, что Вашингтон не заинтересован в глобальной стабильности. Такое мнение высказал в четверг на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нежелание Вашингтона продлевать СНВ-3 <...> является очередным примером отсутствия у США заинтересованности в глобальной стабильности и свидетельствует о стремлении этой страны начать гонку вооружений", - написал он.

Зариф добавил, что ДСНВ "является одним из главных мировых документов, обеспечивающих международную безопасность и контроль над вооружениями".