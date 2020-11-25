Зариф провел телефонный разговор со своей шведской коллегой о ядерной сделке

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Швеции Анн Линде в телефонном разговоре обсудили последние международные события, региональные проблемы, вопросы, связанные с ядерной сделкой, а также двусторонние и консульские отношения между двумя странами, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Ссылаясь на санкции США против Исламской Республики Иран, Зариф раскритиковал неспособность европейских стран выполнить свои обязательства по ядерной сделке.