Зариф призвал международное сообщество осудить государственный терроризм

БАКУ /Trend/ - Иран призывает международное сообщество осудить государственный терроризм и достичь консенсуса в отношении напряженности и авантюр в регионе. Об этом, как передает Trend, написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

«Трусливый террор ещё одного из выдающихся учёных Ирана и заместителя Министра обороны террористами-преступниками является грубым нарушением норм международного права, игнорированием человеческих и моральных устоев, за чем следует явная международная ответственность. Иран до настоящего времени находился на передней линии борьбы с терроризмом в целях установления мира и стабильности в регионе и мире. Мы призываем международное сообщество к осуждению государственного терроризма и созданию консенсуса перед напряжённостью и авантюризмом в регионе», - написал он.