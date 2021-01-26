Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф подписали на встрече в Москве межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы только что подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности", - сообщил после подписания Лавров.

"Документ открывает возможности для координации наших действий в условиях растущего значения проблем, которые существуют в киберпространстве, и в условиях их все большего влияния и на международные отношения, и на положение дел в отдельных странах", - отметил глава российского МИД.