Глава МИД Ирана посетит Грузию в рамках регионального турне

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в рамках регионального турне 27-28 января посетит Грузию. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, информацию распространяет пресс-служба МИД.

В ходе визита он встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министерством иностранных дел Давидом Залкалиани.

Министр иностранных дел Ирана почтит память погибших за единство Грузии и возложит венок к Мемориалу Героев.