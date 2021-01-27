Глава МИД Ирана посетит Грузию в рамках регионального турне
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в рамках регионального турне 27-28 января посетит Грузию. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, информацию распространяет пресс-служба МИД.
В ходе визита он встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министерством иностранных дел Давидом Залкалиани.
Министр иностранных дел Ирана почтит память погибших за единство Грузии и возложит венок к Мемориалу Героев.
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