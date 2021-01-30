Посол США: Москва и Вашингтон ведут серьезный диалог по теме иранской ядерной сделки

Российская и американская стороны серьезно и содержательно обсуждают проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что администрация США в настоящее время рассматривает ситуацию с иранской ядерной сделкой. "Это вопрос чрезвычайно сложный, я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне его очень тщательно изучают, но это только один пример области, в которой США и Россия ведут серьезный, содержательный диалог", - сказал американский дипломат.