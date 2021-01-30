Посол США: Москва и Вашингтон ведут серьезный диалог по теме иранской ядерной сделки
Российская и американская стороны серьезно и содержательно обсуждают проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Он отметил, что администрация США в настоящее время рассматривает ситуацию с иранской ядерной сделкой. "Это вопрос чрезвычайно сложный, я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне его очень тщательно изучают, но это только один пример области, в которой США и Россия ведут серьезный, содержательный диалог", - сказал американский дипломат.
Лента новостей
В Азербайджане будет проверена ситуация с исполнением закона об ограничении использования табачной продукции
Министерство инновационного развития Узбекистана объявило тендер на приобретение программного обеспечения
На территории Турецко-российского совместного мониторингового центра находятся 65 служебных помещений модульного типа (ФОТО)
Охрану Турецко-российского совместного мониторингового центра будет осуществлять азербайджанская армия
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
На освобожденных территориях Азербайджана создаются структуры местной исполнительной власти и других госорганов
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО)
Создание института гражданского управления на освобожденных территориях Азербайджана ускорит восстановительные работы - депутат
В Азербайджане будут подготовлены прогнозные показатели и концепция социально-экономического развития
Разрешен транзит через Россию находящейся под фитосанитарным контролем экспортной продукции Азербайджана
Влиятельные научные публикации также опровергают утверждения армян о названии и истории города Шуша – ученый (ФОТО)
О причинах, по которым в Азербайджане в среднем более 10 тысяч человек могут заразиться коронавирусом
Россия и Туркменистан реализуют национальные программы по развитию цифровой экономики - Минцифры России