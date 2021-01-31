МИД Ирана ответил на заявления Макрона по СВПД
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что оружие французского и западного производства является основным источником нестабильности в Персидском заливе. Заявление Хатибзаде стало ответом на идею президента Франции Эммануэля Макронуа включить Эр-Рияд в СВПД, передает Trend со ссылкой на İRNA.
Хатибзаде порекомендовал президенту Франции проявлять сдержанность и не делать непродуманных заявлений по иранской ядерной программе.
Он подчеркнул, что СВПД утвержден резолюцией 2231 Совбеза ООН, а состав его участников не может быть пересмотрен.
Ранее Макрон в интервью арабским СМИ заявил, что Франция собирается потребовать от Ирана включения Саудовской Аравии в новый вариант СВПД.
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