Спикер парламента Ирана посетит Россию на следующей неделе

Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф посетит Россию с визитом на следующей неделе. Об этом сообщил в четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали на онлайн-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На следующей неделе мы будем свидетелями приезда председателя Меджлиса Исламской Республики господина Галибафа", - сказал он.

Джалали также сообщил, что на следующей неделе в Москву прибудет иранская делегация во главе с заместителем министра здравоохранения, чтобы обсудить тему совместного производства вакцины от коронавируса.

По его словам, работа Тегерана и Москвы идет сейчас по двум направлениям: закупка российского препарата, поставка его в Иран и совместное производство. "В Иране есть хороший потенциал и возможности по производству, мы прорабатываем месяцами этот вопрос (совместного производства). Я думаю, что как раз в эти дни мы придем к взаимопониманию, - сказал Джалали. - На следующей неделе в Москву приезжает делегация на уровне заместителя министра здравоохранения Ирана".

Дипломат отметил, что в составе делегации будут представители иранских компаний - производителей вакцин. "Они тоже будут проводить свои переговоры. Дай Бог в скором времени мы как раз начнем совместное производство [вакцины] между Ираном и Россией", - добавил посол.

30 января Джалали заявил, что Москва и Тегеран заключили договор на закупку и совместное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".