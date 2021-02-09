Патрушев проводит в Москве переговоры с главой парламента Ирана

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит во вторник в Москве переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве начались переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом", - говорится в сообщении.