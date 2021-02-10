Азербайджано-иранские отношения вышли на новый этап - посол

БАКУ /Trend/ - После освобождения территорий Азербайджана от оккупации азербайджано-иранские отношения вышли на новый этап.

Как передает в среду Trend, об этом в видеообращении по случаю годовщины Исламской революции в Иране сказал посол этой страны в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

"Отношения с соседними странами - приоритет во внешней политике Ирана. Иран всегда был сторонником искренних и добрых отношений с соседним дружественным и братским Азербайджаном", - добавил Мусави.

Отметим, что сегодня в Иране отмечается 42-я годовщина Исламской революции.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев)