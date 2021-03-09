Узбекистан и Иран выступают за существенное наращивание сотрудничества в экономической дипломатии

8 марта 2021 года заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Фуркат Сидиков в г.Тегеране встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом, сообщает Trend со ссылкой на xs.uz.

В ходе состоявшейся беседе стороны обсудили перспективы развития узбекско-иранских отношений, отметив наличие значительного потенциала для этого в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других областях.

Стороны подчеркнули активизацию двустороннего политического диалога, а также существенное наращивание сотрудничества в экономической дипломатии.

Министр иностранных дел Ирана дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным преобразованиям в сфере государственного и общественного строительства, улучшения деловой среды и инвестиционного климата, укрепления дружбы и добрососедства в регионе.

Особо отмечено усилия Узбекистана по поддержке мирного процесса в Афганистане.

Иранская сторона приглашена на Международную конференцию высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится в текущем году в г.Ташкенте.

В ходе беседы стороны рассмотрели и другие вопросы регионального и международного характера, представляющие взаимный интерес.