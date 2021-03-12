В МИД заявили, что у РФ и Ирана есть резервы, чтобы углублять многоплановое партнерство

Традиции дружбы Москвы и Тегерана крепнут с каждым годом, а связи стран имеют потенциал для дальнейшего углубления и расширения. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю 20-летия подписания Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Захарова назвала этот документ "исторической вехой в отношениях между странами".

"Традиции дружбы и добрососедства между Россией и Ираном с каждым годом крепнут во благо граждан двух государств, а также стабильности и безопасности в регионе и за его пределами, - отметила официальный представитель МИД. - К юбилею договора Москва и Тегеран подошли с солидным портфелем достижений во всех сферах, а сохраняющиеся неиспользованные резервы и потенциал взаимовыгодного партнерства открывают широкие перспективы для дальнейшего углубления и расширения многоплановых связей".