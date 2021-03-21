МИД Ирана призывает Саудовскую Аравию к диалогу, несмотря на антииранские заявления

Иран призывает Саудовскую Аравию к диалогу, несмотря на недавние антииранские заявления Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом написал в Twitter в воскресенье официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Саудовская Аравия под именем ССАГПЗ опубликовала антииранские заявления. Однако Иран вслед за посланием эмира Катара [Тамима бен Хамада Аль Тани], которое было передано Тегерану министром иностранных дел этой страны [шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани], подчеркивает необходимость регионального диалога", - отметил он.

По словам дипломата, "[ближневосточный] регион сейчас как никогда нуждается в диалоге и заключении инклюзивных договоренностей".