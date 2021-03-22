Министр иностранных дел Китая посетит Иран

По приглашению главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, министр иностранных дел Китая Ван И 26 марта прибудет в Тегеран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Он отметил, что повестка дня визита заключается в рассмотрении путей укрепления стратегического партнерства между двумя странами и обмене мнениями о международных и региональных событиях.

Представитель министерства иностранных дел также сообщил, что помимо переговоров со своим иранским коллегой, министр иностранных дел Китая встретится с президентом Исламской Республики Иран.