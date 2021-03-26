Министр иностранных дел Китая прибыл в Тегеран

Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Тегеран по официальному приглашению своего иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа для встречи с официальными лицами Исламской Республики Иран, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Член Государственного совета Китая и министр иностранных дел прибыл в Тегеран в рамках своего регионального турне.

Помимо переговоров со своим иранским коллегой, министр иностранных дел Китая также встретится с президентом Хасаном Рухани.

Изучение стратегии укрепления стратегического партнерства между двумя странами и обмен мнениями о международных и региональных событиях являются повесткой дня переговоров между двумя сторонами в рамках этой поездки.