Зариф отправится в Таджикистан

Политика 28 марта 2021 17:40 (UTC+04:00)
Зариф отправится в Таджикистан

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправится в Таджикистан для участия в конференции министров иностранных дел «Сердце Азии – Стамбульский процесс». Об этом сообщил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в воскресенье, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Встреча с властями Таджикистана и участие в конференции глава МИД «Сердце Азии – Стамбульский процесс» включены в повестку дня иранского министра иностранных дел. Встреча глав МИД в рамках девятой конференции "Сердце Азии — Стамбульский процесс" пройдет 29-30 марта.

"Сердце Азии - Стамбульский процесс" - региональная инициатива Афганистана и Турции, запущенная в 2011 году. Данный формат представляет собой площадку для политического диалога и регионального сотрудничества по содействию стабильности, установлению мира и процветания в Афганистане и регионе в целом. Участниками "Стамбульского процесса" являются Афганистан, Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркмения и ОАЭ.

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