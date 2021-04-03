В Тегеране заявили, что Иран не примет предложение США о постепенном снятии санкций
Иранская сторона не намерена принимать предложение США о постепенном снятии санкций. Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу Press TV официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Предложение о постепенном [снятии санкций] не рассматривается", - сказал он. По словам дипломата, "окончательной позицией Ирана является отмена всех санкций США".
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возвращение к ядерной сделке может затянуться. По ее словам, предстоящая на следующей неделе в Вене встреча, посвященная Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), может быть полезна, даже если впереди долгий дипломатический путь.
Лента новостей
Американское издание раскрыло имена германских депутатов, подкупленных Арменией - СКАНДАЛЬНЫЙ СПИСОК
Вагиф Керимов рассказал о роли Абу Дуджана в российско-сирийском фильме "Пальмира" – борьба с терроризмом, основано на реальных событиях (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане будут вакцинировать всех работников сферы образования, независимо от возраста - министр
В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана
Около 200 ветеранам Отечественной войны Азербайджана по завершении лечения назначены соцпособия - минобороны
По мере продвижения азербайджанских войск на освобожденных землях создавались госпитали - минобороны
В Азербайджане названо число находящихся на лечении военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны
В Азербайджане завершено назначение соцпособий семьям шехидов из числа гражданских лиц - замминистра
В Азербайджане продолжается оценка инвалидности военнослужащих, получивших ранения в боях за территориальную целостность (ФОТО)
Только вакцинация 50% населения Азербайджана позволит остановить рост инфицирование COVID-19 - врач-инфекционист