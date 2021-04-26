Глава МИД Ирана встретился с катарским коллегой в Дохе
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился в воскресенье в Дохе с катарским коллегой Шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, передает Trend со ссылкой на İRNA.
"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, и текущая обстановка в регионе", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.
Ранее посол Ирана в Катаре Хамидреза Дехгани заявил, что глава МИД Ирана обсудить с катарским коллегой дальнейшее укрепление двусторонних отношений.
"Исламская Республика Иран придает особое значение отношениям с Катаром и всеми прибрежными странами Персидского залива", сказал посол.
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