Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену

Политика 3 мая 2021 17:19 (UTC+04:00)
Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену

Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи провел в понедельник переговоры спецпосланником МИД Швеции по Йемену Петером Семнебю, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Во время переговоров, прошедшие в режиме видеоконференции стороны обменялись мнениями о развитии ситуации вокруг мирного процесса в Йемене.

Спецпосланник МИД Швеции по Йемену рассказал о своих переговорах по йеменскому кризису с властями Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и Йемена в турне по странам региона.

Во время переговоров, стороны подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества между двумя странами для содействия урегулированию политического кризиса в Йемене, а также необходимость того, чтобы международное сообщество расширило гуманитарную помощь йеменскому народу, особенно в контексте вспышки коронавируса.

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