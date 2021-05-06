МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии

Политика 6 мая 2021 13:01 (UTC+04:00)
МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде выразил свои соболезнования в связи со смертью сотрудницы посольства Швейцарии после ее падения с высотного здания на севере Тегерана. Дипломат заявил, что иранское МИД проводит собственное расследование по данному делу. Об этом в четверг, 6 мая, пишет издание Mehr News, передает Trend со ссылкой на kp.ru.

Внешнеполитическое ведомство Ирана находится в контакте со швейцарским посольством в Тегеране. Сейчас правительство государства ждет результатов расследования, которые будут предоставлены компетентными правоохранительными органами.

Саид Хатибзаде отметил, что тело погибшего дипломата передали Иранской организации правовой медицины для проведения экспертизы.

"Кроме того, посол Швейцарии в Тегеране также провел встречи с должностными лицами в нашем МИД. Дипломаты обменялся мнениями по поводу случившегося, - отметил представитель ведомства.

Несколько дней назад власти Ирана сообщили, что первый секретарь швейцарского посольства погибла, упав из высотного здания в районе Камрания на севере Тегерана. По информации местных правоохранителей, дипломат упала с 18-го этажа дома, в котором жила.

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