Главы МИД Ирана и Алжира обсудили пути расширения двусторонних связей

Министры иностранных дел Ирана и Алжира Мохаммад Джавад Зариф и Сабри Букадум в ходе телефонного разговора обсудили пути расширения двусторонних отношений во всех сферах, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Зариф и его алжирский коллега Сабри Букадум заявили о теплых отношениях между двумя странами", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Собеседники также поздравили друг друга с праздником Ураза-байрамом (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.