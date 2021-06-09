Старший помощник главы МИД Ирана провел встречу со спецпосланником ООН по Йемену

Старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи во вторник провел переговоры со специальным посланником Организации Объединенных Наций по Йемену Мартином Гриффитсом, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Во время встречи они обсудили последнюю политическую ситуацию в Йемене, в частности недавний визит Гриффитса в Сану, события в провинции Мариб, необходимость снятия экономической блокады между людьми, способы восстановления мира и стабильности в стране.

Хаджи представил инициативу Ирана по устранению риска разливов нефти и загрязнения окружающей среды, а также выразил готовность Исламской Республике Иран помочь в установлении мира в Йемене.

Гриффитс, в свою очередь, рассказал об усилиях ООН по разрешению йеменского кризиса.