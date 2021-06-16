Бывший вице-президент Ирана отказался от участия в выборах главы республики

Бывший вице-президент Ирана Мохсен Мехрализаде отказался от участия в качестве кандидата в предстоящих 18 июня президентских выборах в Иране. Об этом сообщило в среду агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О своем решении политик заявил в письме, направленном в министерство внутренних дел Ирана, отмечает IRNA. Причины такого шага не приводятся.

Всего перед выборами в качестве кандидатов было зарегистрировано семь политиков. Среди них председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, экс-глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати, бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили, заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми, депутат Меджлиса от города Кум Алиреза Закани и Мехрализаде. Наряду с Хеммати Мехрализаде считается представителем реформаторов.

Избирательная кампания в Иране завершается 16 июня. Последний день перед началом голосования - 17 июня - объявлен днем тишины, когда кандидатам запрещено вести агитацию. Из-за распространения коронавируса на протяжении всей кампании запрещено вести агитацию, предполагающую массовое скопление людей.

Президентские выборы в Иране намечены на 18 июня. Нынешний президент Хасан Роухани не может участвовать в избирательной кампании, поскольку занимает свой пост второй срок подряд. В день голосования также будут избираться члены Совета экспертов и городских советов по всей стране.