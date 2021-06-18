В Иране проводятся выборы президента

Баку /Trend/ - В Иране проводятся тринадцатые выборы президента, передает Trend.

Избирательные участки открылись в 07:00 (06:30 GMT+4) по местному времени и будут работать до 00:00 (23:30 GMT+4). При этом их работа может быть продлена до 02:00 (01:30 GMT+4) в случае необходимости. По заявлению министра внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли, предварительные результаты выборов будут объявлены не позже, чем в течение двух дней с момента завершения голосования.

За пост главы государства борются четыре политика: cекретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Ибрахим Раиси, заместитель председателя Меджлиса Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава Центробанка Абдольнасер Хеммати. Нынешний президент Ирана Хасан Роухани не имеет права выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает свой пост два срока подряд.

На выборах предполагается участие 59,3 миллионов избирателей.