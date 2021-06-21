Избранный президент Ирана пообещал обеспечить изменения, бороться с коррупцией и бедностью

Народ Ирана требует изменений, борьбы с коррупцией и улучшения благосостояния, и этот запрос будет выполнен новым правительством. Об этом заявил в понедельник избранный иранский президент Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после голосования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Послание народа Ирана - изменения. Послание народа Ирана - борьба с коррупцией, бедностью и дискриминаций, а также достижение справедливости", - сказал он. Раиси добавил, что "это послание для [нового] правительства, которое должно быть услышано".

По его словам, "приоритетами правительства будут улучшение условий деловой обстановки, жизни людей и ситуации в правительстве, а также реформа административной системы и ликвидация традиционной бюрократии, которая препятствует переменам".

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента прошли 18 июля. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов (около 62%).

Раиси заявил, что новое правительство Ирана будет поддерживать ядерную сделку, если другие участники соглашения полностью выполнят свои обязательства.

"Наш призыв состоит в том, что вы должны выполнить свои условия по соглашению, и тогда мы выполним свои", - сказал он, отвечая на вопрос о важности ядерной сделки для нового правительства. "Наша политика не начинается с ядерной сделки и не ограничивается ею", - добавил избранный президент. По словам Раиси, "Иран не будет вести переговоры по ядерной сделке, если они не обеспечат интересы страны".