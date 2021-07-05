Новый посол Ирана в Лондоне вступит в должность во вторник
Бывший заместитель юриста Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Мохсен Бахарванд прибудет сегодня в Лондон в качестве нового посла Ирана и после вручения верительных грамот королеве Англии официально приступит к своей работе.
Как сообщает Trend со ссылкой на IRNA, посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд прибудет в Лондон в воскресенье, 5 июля 2021 года.
Бахарванд ранее был заместителем министра иностранных дел Ирана по правовым и международным делам. До этого Хамид Баиди-Неджад возглавлял посольство Ирана в Лондоне.
Между тем, министерство иностранных дел Великобритании недавно выступило с заявлением, в котором объявило Саймона Шерклиффа новым послом Великобритании в Тегеране.
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