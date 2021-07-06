Состоится вторая международная конференция по ирано-российским отношениям

Вторая международная конференция по отношениям между Ираном и Россией будет проводиться в свете последних региональных событий, в центре которых находятся последние геополитические события на Южном Кавказе, перспектива нестабильности и кризиса в Центральной Азии, а также роль Ирана и России в разрешении этих кризисов, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Эта конференция будет проводиться в сотрудничестве с Центром центральных евразийских исследований Тегеранского университета, Информационным агентством Исламской Республики (ИРНА), Фондом кавказских исследований Университета имени Алламе Табатабаи и Иранской ассоциацией региональных исследований в понедельник, 28 февраля. 2022 г. в Центре евразийских исследований Тегеранского университета.