Иран выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета на Камчатке

Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде выразила в среду соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета на Камчатке, которое привело к смерти 28 человек, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он также выразил сочувствие семьям погибших этой катастрофы.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Обломки самолета, по данным МЧС, были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. Выживших, как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, нет. По одной из версий, причиной могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сформированную Росавиацией комиссию для выяснения обстоятельств ЧП возглавил министр транспорта РФ Виталий Савельев.