Госдеп: Организация Ираном встречи по Афганистану может сыграть конструктивную роль

Политика 8 июля 2021 10:17 (UTC+04:00)
Госдеп: Организация Ираном встречи по Афганистану может сыграть конструктивную роль

Американская администрация признает, что проведение Ираном переговоров с участием представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в России) и политических деятелей Афганистана может сыграть конструктивную роль. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"То, что Иран пытается делать, чем он занимается посредством организации этой встречи, вполне может быть конструктивным. Думаю, вердикт на этот счет еще не вынесен", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя консультации в Тегеране.

"Мы, конечно, находимся в курсе того, что Иран выступил хозяином встречи между переговорными командами [движения] "Талибан" и Исламской Республики [Афганистан]. Мы всегда говорили, что у соседей Афганистана и стран в регионе тоже есть ставка на будущее Афганистана. Им необходимо использовать свое влияние позитивным и конструктивным образом, продвигающим дело мира и поддерживающим народ Афганистана", - сказал Прайс.

Кроме того, он подтвердил, что переговоры между талибами и представителями властей в Кабуле продолжают идти в Дохе.

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