Талибы заявили о захвате КПП на границе с Ираном
Боевики радикального движения "Талибан" взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах с Ираном и Туркменистаном, оба находятся в провинции Герат. Об этом сообщает в пятницу телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Представители талибов подтвердили AFP сведения о захвате КПП "Ислам-Кала" на границе с Ираном. Однако МВД Афганистана отрицает потерю правительственного контроля над этим пунктом, отмечает телеканал 1TV.
Дополнительных комментариев по поводу информации о захвате талибами КПП на границе с Туркменистаном агентство и телеканалы не приводят.
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