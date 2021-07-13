В Иране назвали приоритеты новой администрации

Сбалансированная внешняя политика, активные отношения с Западом и Востоком и специальные связи с соседними и азиатскими странами являются приоритетом новой администрации в Иране. Об этом заявил спецпомощник спикера иранского парламента Хоссейн Амир-Абдоллахиан во вторник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Новый президент Ирана Эбрахим Раиси стремится к сбалансированной внешней политике, активным отношениям с Западом и Востоком и специальным связям с соседними и азиатскими странами», написал он в Twitter.

Новый президент Ирана Эбрахим Раиси, который набрал почти 18 млн голосов, в эти дни выбирает членов своего кабинета. Церемония инаугурации 8-го президента Исламской Республики пройдет 5 августа в Тегеране.