В Иране назвали приоритеты новой администрации
Сбалансированная внешняя политика, активные отношения с Западом и Востоком и специальные связи с соседними и азиатскими странами являются приоритетом новой администрации в Иране. Об этом заявил спецпомощник спикера иранского парламента Хоссейн Амир-Абдоллахиан во вторник, передает Trend со ссылкой на IRNA.
«Новый президент Ирана Эбрахим Раиси стремится к сбалансированной внешней политике, активным отношениям с Западом и Востоком и специальным связям с соседними и азиатскими странами», написал он в Twitter.
Новый президент Ирана Эбрахим Раиси, который набрал почти 18 млн голосов, в эти дни выбирает членов своего кабинета. Церемония инаугурации 8-го президента Исламской Республики пройдет 5 августа в Тегеране.
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