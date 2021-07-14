Председатели парламентской группы дружбы Ирана и Беларуси встретились в Минске

Председатель парламентской группы дружбы Ирана и Беларуси Абольфазл Амуи во главе иранской делегации встретился со своим белорусским коллегой Андреем Савиных в Минске, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Савиных на этой встрече заявил о расширении парламентских отношений двух стран за последние годы, выразив уверенность в дальнейшем развитии связей в различных сферах.

Он назвал политические отношения Ирана и Беларуси дружественными, и выразил надежду на развитие торговых связей двух стран в соответствии с высоким экономическим потенциалом Тегерана и Минска.

"Такие вопросы, как установление прямого авиасообщения между Тегераном и Минском, транзит товаров, расширение переговоров между бизнесменами и научные и исследовательские взаимодействия интересуют Беларуси для укрепления сотрудничества с Ираном", отметил беларусский дипломат.

Амуи также на этой встрече подчеркнул необходимость развития парламентских отношений двух стран, отметив, что парламентские переговоры способствуют упрощению и ускорению сотрудничества государств.

Указав на жесткие санкции Запада против Ирана и Беларуси, иранский депутат заявил об интересе Исламской Республики к расширению взаимодействия в различных областях.

Говоря о заключение соглашения о преференциальной торговле между Ираном и ЕАЭС, Амуи заявил, что страны-участники союза имеют огромные возможности для развития экономических взаимодействий.