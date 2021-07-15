Министр разведки Ирана встретился с президентом Ирака

Президент Ирака Бархам Салех встретился с министром разведки Ирана Махмудом Алави во дворце Салам в Багдаде, и стороны обсудили двусторонние отношения, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

От имени правительства Исламской Республики Иран министр разведки Ирана выразил соболезнования Бархаму Салеху и иракскому народу в связи с трагедией пожара в больнице имама Хусейна в Ди-Кар.

Стороны также обсудили двусторонние отношения между двумя соседними странами и их важность для двух дружественных стран.

Бархам Салех и Алави подчеркнули необходимость укрепления ирано-иракских отношений во всех сферах.