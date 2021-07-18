Иран готов выполнить соглашение об обмене заключенными - МИД
Иран готов выполнить соглашение о гуманитарном обмене 10 заключенных с США и Великобританией, именно сегодня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, на своей странице в Twitter написал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Он назвал удивительным, что США отрицают простой факт о заключении соглашения об обмене заключенных.
"Иран с США и Великобританией достиг соглашения о гуманитарном обмене по освобождению 10 заключенных со всех сторон в Вене – отдельно от СВПД", - добавил он, отметив, что Иран готов выполнить это соглашение сегодня.
Государственный департамент США в субботу ночью объявил, что Соединенные Штаты готовятся к продолжению переговоров в Вене после завершения передачи власти в Иране.
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