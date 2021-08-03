Церемония утверждения в должности президента Ирана началась в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сегодня во вторник утвердит в должности новоизбранного президента Эбрахима Раиси, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Церемония началась в 10:30 по местному времени (9 часов мск.).

Глава МВД на этой церемонии представит доклад о процессе проведения президентских выборов 1400 года в Иране.

Церемония инаугурации победившего на президентских выборах в Иране Эбрахима Раиси назначена 5 августа в 17 часов (15:30 мск.).

Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.