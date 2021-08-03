Церемония утверждения в должности президента Ирана началась в Тегеране
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сегодня во вторник утвердит в должности новоизбранного президента Эбрахима Раиси, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Церемония началась в 10:30 по местному времени (9 часов мск.).
Глава МВД на этой церемонии представит доклад о процессе проведения президентских выборов 1400 года в Иране.
Церемония инаугурации победившего на президентских выборах в Иране Эбрахима Раиси назначена 5 августа в 17 часов (15:30 мск.).
Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.
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