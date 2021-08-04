Политические делегации приехали в Иран для участия в инаугурации Раиси
Политические делегации из Занзибара и Танзании приехали в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Эбрахима Раиси, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник утвердил в должности новоизбранного президента Эбрахима Раиси.
Церемония инаугурации победившего на президентских выборах в Иране Эбрахима Раиси назначена 5 августа в 17 часов (15:30 мск.).
Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Информация о пресечении попытки азербайджанского БПЛА проникнуть в воздушное пространство Армении является ложной - минобороны Азербайджана
BOS Shelf в ряде самых активных участников "Марафона занятости" ветеранов Отечественной войны – Госагентство занятости
В минобороны Азербайджана прокомментировали утверждения в ряде СМИ и соцсетях в связи с кадровыми изменениями
Кампания "Паллоне" против Азербайджана наносит серьезный ущерб внешнеполитическим интересам США - американский эксперт
В Азербайджане посредством "Правительственного платежного портала" совершено более 30 млн транзакций
По факту назначения необоснованной инвалидности главврачом больницы в Саатлы возбуждено уголовное дело
В Азербайджане уполномоченные банки ИКГФ выдали предпринимателям кредиты на более чем 200 млн манатов
Узбекистан о потенциале сотрудничества с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях (Эксклюзив)
Очередной пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана участвует в тушении пожаров в турецком регионе Денизли
В Иране за последние четыре года наблюдался рост мощности электростанций на возобновляемых источниках энергии
На телеканале Real TV был показан репортаж о встрече руководства Агентства развития медиа с коллективом АМИ Trend (ВИДЕО)
Обсуждены меры по обеспечению экономического роста в Узбекистане на период до конца девяти месяцев 2021 года
Слово отцу и олимпийская медаль в Токио! Пять лет назад Рафиг Гусейнов собирался завершить спортивную карьеру (ВИДЕО, ФОТО)
Устанавливаются личности неизвестных шехидов Первой Карабахской войны, похороненных на Аллеях шехидов в Баку
Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную в связи с лесными пожарами – Реджеп Тайип Эрдоган