Политические делегации приехали в Иран для участия в инаугурации Раиси

Политические делегации из Занзибара и Танзании приехали в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Эбрахима Раиси, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник утвердил в должности новоизбранного президента Эбрахима Раиси.

Церемония инаугурации победившего на президентских выборах в Иране Эбрахима Раиси назначена 5 августа в 17 часов (15:30 мск.).

Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.