Спикер иранского парламента подчеркнул необходимость повышения уровня экономического сотрудничества между Ираном и Сербией

На встрече со своим сербским коллегой Ивицей Дачичом спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул необходимость повышения уровня экономического сотрудничества между Ираном и Сербией, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Спикер сербского парламента Ивица Дачич, который находится в Тегеране для участия в инаугурации президента Ирана, встретился со спикером иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом.

«Между парламентами двух стран существуют хорошие и дружеские отношения. Дружественные парламентские отношения являются сильной опорой для развития отношений в других сферах. Мы готовы развивать парламентские отношения между двумя парламентами на всех уровнях, особенно между профильными комиссиями и группами дружбы», - отметил Галибаф.

«Иран и Сербия обладают обширными возможностями для сотрудничества в различных политических, оборонных, экономических и культурных областях. При наличии сильной политической воли они могут быть использованы на благо обеих стран», - добавил он.

Касаясь важности повышения уровня экономического сотрудничества между Ираном и Сербией, Галибаф сказал: «Объем экономических отношений между двумя странами выходит за рамки имеющихся возможностей».