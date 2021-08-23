Иран выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане

Власти Ирана выступают за создание инклюзивного правительства в Афганистане, в котором будут представлены все этнические группы в стране. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран надеется, что народ и политические силы в Афганистане воспользуются выводом нерегиональных сил для создания инклюзивного, прозрачного и подотчетного правительства, в котором будут представлены все афганские этнические группы", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, Иран "готов к сотрудничеству ради достижения соглашения между различными сторонами в Афганистане". "История Афганистана показывает, что у кризиса в этой стране нет военного решения", - добавил он.