Иран готов принять встречу соседей Афганистана в Тегеране
Помощник МИД Ирана и генеральный директор по Западной Азии Расул Мусави заявил о готовности Ирана провести встречу министров иностранных дел соседей Афганистана в Тегеране, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Расул Мусави в своем Twitter-аккаунте, имея в виду встречу министров иностранных дел Ирана и Пакистана написал, что «очень важная встреча в первый рабочий день Хосейна Амира Абдуллахяна. Дорожная карта на будущее двусторонних отношений во всех двусторонних и региональных областях».
«Иран приветствовал идею министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Куреши относительно встречи министров иностранных дел соседей Афганистана и выразил готовность провести ее в Тегеране», - добавил он.
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