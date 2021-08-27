Иран готов принять встречу соседей Афганистана в Тегеране

Помощник МИД Ирана и генеральный директор по Западной Азии Расул Мусави заявил о готовности Ирана провести встречу министров иностранных дел соседей Афганистана в Тегеране, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Расул Мусави в своем Twitter-аккаунте, имея в виду встречу министров иностранных дел Ирана и Пакистана написал, что «очень важная встреча в первый рабочий день Хосейна Амира Абдуллахяна. Дорожная карта на будущее двусторонних отношений во всех двусторонних и региональных областях».

«Иран приветствовал идею министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Куреши относительно встречи министров иностранных дел соседей Афганистана и выразил готовность провести ее в Тегеране», - добавил он.