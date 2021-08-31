ООН выразила готовность к сотрудничеству с новым правительством Ирана

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил интерес к сотрудничеству с правительством Ирана для реализации мира, безопасности, устойчивого развития и прав человека в мире, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он в своем послании поздравил Эбрахима Раиси с избранием на пост президента Исламской Республики Иран.

«Ваш президентский срок знаменует собой критический момент для вашей страны, вашего региона и вашего мира, поскольку мы сталкиваемся со многими общими проблемами, включая пандемию Covid 19, изменение климата и длительные и разрушительные конфликты, в том числе на Ближнем Востоке», говорится в послании.

«Замечательные человеческие и природные ресурсы Ирана являются активом для улучшения благосостояния его граждан, а также других народов мира. Организация Объединенных Наций и я лично заинтересованы в сотрудничестве с новым правительством под вашим руководством для достижения мира и безопасности, устойчивого развития и прав человека во всем мире», отмечается в послании генсекреторя ООН.