Иран приветствует развитие отношений с Францией - Раиси

БАКУ/Trend/ - Новое правительство Ирана приветствует развитие отношений с Францией по всем направлениям, в частности в торгово-экономической сфере, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Приветствуя предложение президента Франции пересмотреть отношения между двумя странами и начать новую главу в двусторонних отношениях и региональном сотрудничестве между Тегераном и Парижем, Раиси отметил, что правительство Ирана приветствует развитие отношений с Францией, особенно в торгово-экономической области, и заявил о готовности начинать всестороннее сотрудничество с Европой через Францию.

"Безусловно, политическая независимость Ирана и Франции является ценным ресурсом для установления сбалансированных, прочных и стабильных отношений между двумя странами, и наш общий интерес заключается в предотвращении вмешательства внешних факторов в эти отношения. Переговоры о возобновлении ядерной сделки Ирана должны привести к отмене экономических санкций в отношении Исламской Республики", cказал он.